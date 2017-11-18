Святославу Шереметі на рік заборонили в’їзд до Польщі та зони Шенген

Його занесли до списку нев'їзних за поданням Міністерства закордонних справ

Серкетарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі заборони на рік в’їзд до Польщі та в зону Шенген. Сьогодні, 18 листопада, близько 12:00 на міжнародному пункті пропуску Шегині його зняли з автобуса, не пояснивши причини.

“Єдине, що мені сказали, що мені на рік заборонено в’їзд в Польщу і в зону Шенген. Зі всіма питаннями мені сказали звертатись до Міністерства закордонних справ Польщі. Швидше за все це пов’язано зі списком міністра Ващиковського, іншого пояснення я не можу дати”, – сказав у коментарі “Львівській газеті” Святослав Шеремета.

За його словами, сьогодні він їхав до міста Ланьцут (Польща) з представниками громадської організації “Надсяння”, аби вшанувати загиблих воїнів Української народної республіки та Української галицької армії.

Святослав Шеремета зизначив, що сьогодні повернеться до Львова, а надалі планує оскаржити таке рішення Міністерства закордонних справ Польщі та дії прикордонників.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський повідомив, що формується «чорний список» нев’їзних українців. До нього мали потрапити ті українці, які тимчасово заблокували проведення пошукових робіт польськими науковцями на території України. ЗМІ припускали, що до цього списку можуть потрапити голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович та Святослав Шеремета.