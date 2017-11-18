Ремонт автодороги Львів-Тернопіль обіцяють завершити цього року

Ремонтні роботи на цій автомобільній дорозі розпочали у 2016 році

ТзОВ «Автомагістраль-Південь» продовжує виконувати роботи з влаштування другого (верхнього) шару модифікованого щебнево-мастичної асфальтобетонної суміші на автомобільній дорозі Львів-Тернопіль.

«Автомобільна дорога Львів-Тернопіль є частиною транспортного коридору Львів-Одеса і Львів-Миколаїв. Для нас дуже важливо завершити усі ремонтні роботи до кінця цього року. Я впевнений, що при наявності матеріалів і ритмічній роботі залізниці, до кінця листопада нам вдасться завершити асфальтні роботи», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту і зв’язку ЛОДА Роман Кокотайло.

Усього відремонтують 73 км дорожнього полотна.

На сьогодні залишилося влаштувати 8,5 км другого (верхнього) шару модифікованого щебнево-мастичної асфальтобетонної суміші.

Фінансування робіт здійснюють за кошти державного та обласного бюджету. На ремонт автомобільної дороги Львів-Тернопіль передбачили 650 млн грн.