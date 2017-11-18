Помер видатний фотохудожник Василь Пилип’юк

Як повідомили на його особистій сторінці у ФБ, трапилось це в дорозі, коли Василь Пилип’юк повертався автомобілем з Києва до Львова.

«Несподівано відійшов у Вічність коханий чоловік, найдорожчий тато, улюблений дідусь, визначний український фотохудожник Василь Пилип’юк.

Повертаючись автомобілем з Київського Національного університету культури і мистецтв, де працював завідувачем кафедри фотомистецтва, під час зупинки неподалік м. Рівного раптово втратив свідомість. Швидка допомога доставила його до реанімації. Діагноз – інсульт. Між 6 і 7 ранку пішов з життя», – ідеться у повідомленні.

Про час та місце прощання обіцяють повідомити.

Додамо, що Василь Пилип’юк був лауреатом Шевченківської премії, заслуженим діячем мистецтв України, професором Львівської академії мистецтв. Він створив 87 фотоальбомів. Був художником Міжнародної федерації фотомистецтва, а також президентом видавничого підприємства «Світло й тінь» членом та заступником президента Світового об’єднання фотографів-українців.