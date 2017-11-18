Погода на вихідні

Сьогодні, 18 листопада, Львів дочекався снігу. Однак він падатиме лише до обіду. Потім йому на заміну прийде дрібний дощ.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься у межах 1-3 градусів тепла.

Та на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, тож водіям слід бути обережними.

Натомість завтра, 19 листопада, опадів синоптики не передбачають. Хоча увесь день буде похмура погода. Лише над вечір трохи проясниться.

Стовпчики термометра зранку показуватимуть 0-2 градуси тепла, ближче до обіду навіть піднімуться до +4. Однак до вечора опустяться навіть до -1.

Також у неділю буде дещо вітряно.

До речі, наші предки вірили, якщо у цей день, 19 листопада, падає сніг, то і зима буде дуже сніжною.