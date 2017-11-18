Ігор Дерев’яний у «Території Терору» прочитає лекцію про Голодомор

Авторська лекція Ігоря Дерев’яного відбудеться 29 листопада о 18.30 у приміщенні музею «Територія Терору» (просп. Чорновола, 45 г). Історик зосередить увагу не лише на проблемах перебігу геноциду, а й на спробах допомоги голодуючим та подоланні наслідків Голодомору в міжнародних організаціях, як-от Ліга Націй і Всесвітній Червоний хрест. Також Ігор Дерев’яний розповідатиме про участь у міжнародних дискусіях навколо Голодомору інтелектуалів і політичних діячів Західної України; про особливості досліджень травматичного минулого, дискусій щодо геноцидального характеру Голодомору 1932-1933 рр. в Україні та країнах світу.

Вхід на лекцію вільний.