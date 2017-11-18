Фільми від осінньої хандри

Останній місяць осені шепоче: «Знайди собі розраду в тому, що любиш, і тоді тумани за вікном будуть в радість»

«Львівська газета» представляє добірку непопсових фільмів, які врятують від нудьги і від яких хочеться жити ще більше. Вони – як рецепт лікаря для дещо сумної осені.

Рецепт перший: Чистий аркуш (La tête en friche)

– Скільки ж тобі стукнуло?

– Не можу сказати – державна таємниця.

Рік: 2010

Країна: Франція

Режисер: Жан Бекер

У ролях: Жизель Казадезю, Жерар Депардьє, Моран, Патрік Бушіте

Доля зводить двох абсолютно різних людей в невеликому французькому селі, де кожен день життя протікає розмірено і одноманітно: посиденьки в барі, гра в доміно, обговорення останніх новин і проблем. У цьому селі живе та працює великий недалекий добряк Жермен і доживає свій вік 95-річна бабуся Маргеретта. В один із днів їхні шляхи перетинаються, а знайомство переростає в дружбу.

Рецепт другий: Обіцяти – ще не одружитися (He’s Just Not That Into You)

«Якщо ти довго зустрічаєшся з дівчиною і не одружився – ти козел, а якщо одружився, то ти слабак, бо піддався на тиск»

Рік: 2008

Країна: США

Режисер: Кен Куопіс

У ролях: Бен Аффлек, Дженніфер Еністон, Дженніфер Коннеллі, Бредлі Купер, Скарлетт Йоханссон

Сюжет фільму – це кілька переплетених історій, герої яких стурбовані пошуком справжнього кохання. Для одних це стає дивною пригодою, для інших – гірким розчаруванням, для третіх – пошуком власного рецепту щастя. Джі-Джі мріє про ідеального чоловіка. Однак дівчина не може втямити, чому їй не передзвонює Коннор, симпатичний хлопець, з яким вона недавно ходила на побачення. Тим часом Коннор захоплений красунею Ханною, а вона – заміжня за Беном, чия дружина Джанін є колегою Джі-Джі…

Рецепт третій: Таємне життя слів (The Secret Life of Words)

«Я подумав … ти і я … може ми могли б поїхати кудись разом. Якось днями. Сьогодні. Просто зараз».

Рік: 2005

Країна: Іспанія

Режисер: Ізабель Койшет

У ролях: Сава Поллі, Тім Роббінс, Сверре Анкер Оусдаль

Фільм доводить чудодійну силу кохання. Події відбуваються на острові, де розташована нафтова вишка. Там працюють лише чоловіки. Одного разу внаслідок нещасного випадку один з працівників отримує травми.

У той самий час на острів прибуває самотня жінка, яка прагне забути своє минуле. Вона починає доглядати за потерпілим. Між ними виникає емоційний контакт. Цей зв’язок змінює життя кожного героя.

У фільмі є і мелодрама, і безліч таємниць, але особливої пікантності додає те, що все це приправлено непересічним гумором.

Рецепт четвертий: Босоніж по бруківці (Barfuß)

«Дивись, місяць запалив своє світло …»

Рік: 2005

Країна: Німеччина

Режисер: Тіль Швайгер

У ролях: Тіль Швайгер, Йоханна Вокалек, Надя Тіллер, Міхаель Мендель

Ніку не щастить. Він не затримується на жодній роботі. У нього ніхто не вірить, крім його матері. Укотре хлопець приходить працювати на нове місце – прибиральником у психіатричну лікарню. Першого ж дня він рятує від самогубства пацієнтку Лайлу.

Дівчина після цього знаходить свого рятівника. З’явившись у Ніка на порозі, вона каже, що житиме з ним. Повернути Лайлу в клініку Ніку не вдається. І він вирушає з нею в подорож.

Рецепт п’ятий: Марафон (De Marathon)

Рік: 2012

Країна: Нідерланди

Режисер: Дідерик Коопав

У ролях: Стефан Валле, Мартін ван Варденберг, Марсель Хенсема

Кумедна і повчальна історія про безтурботних друзів, яких об’єднують спільні інтереси: карти, гуляння і життя «без напрягів». Але автомайстерня, в якій вони працюють, опиняється на межі банкрутства, доводиться думати про насущне. У пошуках виходу з кризи їм приходить ідея знайти спонсора і пробігти Роттердамський марафон. Найцікавіше – «хлопцям» уже за п’ятдесят ..

Рецепт шостий: Ім’я (Le Prénom)

– Він зателефонував, я відкрив. Я ж культурна людина.

Рік: 2012

Країна: Франція, Бельгія

Режисер: Олександр де Ла Пательера, Матьє Делапорт

У ролях: Патрік Брюель, Валері Бенгігі, Шарль Берлінг, Гійом де Тонкедек

Фільм незвичайний за своєю структурою. Уся його фабула розвивається в замкнутому просторі. За сюжетом, Вінсент, який «на небесах» від щастя, бо невдовзі стане батьком, ділиться радістю зі своєю сестрою Єлизаветою та її чоловіком П’єром.

На вечерю до родини також приходить старий друг Вінсента – Клод. Друг ставить Вінсенту масу запитань про майбутнє батьківство. Бесіда йде як по маслу. Але! Лише доти, поки у Вінсента не запитують про варіант імені для дитини… А ім’я – Адольф…