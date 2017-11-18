Діти з прифронтового Торецька дадуть концерт спільно зі львівськими однолітками

Учасниками проекту «Вихідні у Львові» 18-20 листопада стали творчі гуртки й учні музичної школи зі сходу України
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Цих вихідних вони представлять власні пісні та танцювальні номери. Серед львівських учасників концерту будуть спеціалізована школа ім. Соломії Крушельницької та студенти Українського Католицького Університету.

Заключним етапом програми обміну є концерт Dreamers, який відбудеться в понеділок, 20 листопада, у Парковому конференц-залі Центру Шептицького та пройде у форматі творчого вечора.

Важливою частиною програми буде можливість ознайомитися з унікальною колекцією старовинних нот і книжок – бібліотекою Вольфа – та з нещодавно створеним віртуальним музеєм класичної музики.

Організатором концерту є студентська організація «Україна-єдина» Українського Католицького Університету. Їх мета – підтримка воїнів АТО на лінії фронту через музичне та драматичне мистецтво, організацією дозвілля дітей у школах прифронтової зони та культурні обміни.

Відвідати вечір та насолодитися авторською музичною програмою можуть усі, хто поділяє інтерес до культурного майбутнього України.

Початок концерту – о 16.00. Адреса: вул. Козельницька, 4.

Докладну інформацію про концерт шукайте за посиланням: https://www.facebook.com/events/1721908024521075/?active_tab=about

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