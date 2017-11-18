Діти з прифронтового Торецька дадуть концерт спільно зі львівськими однолітками

Учасниками проекту «Вихідні у Львові» 18-20 листопада стали творчі гуртки й учні музичної школи зі сходу України

Цих вихідних вони представлять власні пісні та танцювальні номери. Серед львівських учасників концерту будуть спеціалізована школа ім. Соломії Крушельницької та студенти Українського Католицького Університету.

Заключним етапом програми обміну є концерт Dreamers, який відбудеться в понеділок, 20 листопада, у Парковому конференц-залі Центру Шептицького та пройде у форматі творчого вечора.

Важливою частиною програми буде можливість ознайомитися з унікальною колекцією старовинних нот і книжок – бібліотекою Вольфа – та з нещодавно створеним віртуальним музеєм класичної музики.

Організатором концерту є студентська організація «Україна-єдина» Українського Католицького Університету. Їх мета – підтримка воїнів АТО на лінії фронту через музичне та драматичне мистецтво, організацією дозвілля дітей у школах прифронтової зони та культурні обміни.

Відвідати вечір та насолодитися авторською музичною програмою можуть усі, хто поділяє інтерес до культурного майбутнього України.

Початок концерту – о 16.00. Адреса: вул. Козельницька, 4.

Докладну інформацію про концерт шукайте за посиланням: https://www.facebook.com/events/1721908024521075/?active_tab=about