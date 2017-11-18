Діти Львова і Донбасу запалили «Ліхтарики доброти» (фото)

Між ними близько півтори тисячі кілометрів. Та відстань і терабайти брехливої пропаганди не роз’єднують маленьких українців. За допомогою інтернету учні молодших класів середніх загальноосвітніх шкіл № 13 міста Соледар Донецької області та №3 міста Львова провели онлайн-конференцію. Щойно на екранах шкіл з’явився відеосигнал, дитячі обличчя засяли усмішками. Не чекаючи офіційного початку, маленькі українці з протилежних куточків держави почали махати один одному долоньками і бажати гарного дня.

Розмова виявилася жвавою та цікавою. Діти цікавилися, чим займаються їх однолітки по той бік екрану в вільний час, які уроки кому подобаються, хвалилися своїми досягненнями.

– Ми навмисно не готували дітям ніяких питань, – розповіла вчитель молодших класів школи №3 міста Львова Оксана Стечишина. – Просто сказали, що буде така зустріч. Всі вони сприйняли це з захопленням. І кожен питав та розповідав усе, що хотів. Приємно бачити, що діти поєднують нашу державу. Дивлячись на це розумієш, що ми маємо майбутнє.

– Ми вкотре переконались, що маємо багато спільного, – додала вчитель молодших класів школи №13 міста Соледар Наталя Ячмінь. – У дружбі наша сила!

На прощання діти запросили один одного в гості та разом запалили символічний «Ліхтарик доброти». А після закінчення відеоконференції маленькі львів’яни вирішили написати своїм новим друзям ще й листи-запрошення до спілкування. Зараз у планах шкіл – провести подібні зустрічі на рівнях лідерів шкільного самоврядування.

Текст і фото: Тарас Грень, Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України (м. Львів)