Державний архів запрошує переглянути онлайн-виставку до Дня гідності та свободи

Для виставки взяли найцікавіші документи архівного відділу Яворівської райдержадміністрації та народного музею історії ЛНУ ім. Івана Франка.

Онлайн-виставку можна переглянути на офіційному веб-сайті архіву.

Нагадаємо, День гідності та свободи відзначається в Україні 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року). Є наступником свята Дня свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, поки не було скасоване указом президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День гідності та свободи.