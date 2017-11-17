Завтра стартує перший Фестиваль документального кіно «Скарб Солідарності» (програма)

У програмі: покази фільмів, дискусії за участю цікавих особистостей та конкурс короткометражок

Два дні, 18-19 листопада, в конференц-залі філософсько-богословського факультету Українського католицького університету буде відбуватися Фестиваль документального кіно «Скарб Солідарності». Захід такого масштабу вперше відбудеться у місті Лева.

Організатор – Центр думки Івана Павла ІІ (Варшава) та Український Католицьким Університет (Львів).

У програмі: покази фільмів, дискусії за участю цікавих особистостей та конкурс короткометражок. Наприкінці фестивалю, 19 листопада, журі обере найкращу з представлених, яка й отримає головну нагороду.

Вхід вільний!

Програма фестивалю

18 листопада, субота

16:00 – 16:30 Показ фільму «Батько, Син і Друг, єдність і солідарність” (“Ojciec, Syn i Przyjaciel – pojednanie po Solidarności»), режисер Кароль Василевський

16:30 – 17:30 Показ фільму «Почуйте мій крик» (“Usłyszcie mój krzyk”), режисер Матей Дриґас

17:45 – 19:00 Відкрита дискусія «Мистецтво і Солідарність: вплив мистецтва на суспільні процеси & вплив суспільних процесів на мистецтво».

Модератор: Андрій Курочка, керівник Галереї сучасного мистецтва УКУ

До участі запрошено:

Роман Зілінко, митець, Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові

Кароль Василевський, режисер, незалежне студіо кіно ZeroStudio

Лев Скоп, український мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець

19:00 – 19:15 Перерва на каву

19.15 – 21.30 Показ фільму «Жінки Майдану», режисер Петро Дідула

19 листопада, неділя

14:00 – 16:00 Показ фільму «Жіноча Солідарність» (“Solidarność według kobiet”) , режисери Марта Дзідо, Пьотр Шлівовський

16:00 – 16:15 Перерва на каву

16:15 – 17:30 Дискусія «Трансформація суспільства і Солідарність»

До участі запрошено:

о. Михайло Димид, доктор богослов’я, доцент кафедри пасторального богослов’я ФБФ УКУ, один з капеланів Майдану

Міхал Лучевський, директор Центру думки Івана Павла ІІ, м. Варшава

Юрій Підлісний, керівник програми «Етика-Політика-Економіка», доктор філософії, заступник голови Львівської облдержадміністрації (2014-2016)

Володимир Склокін, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії України, координатор міждисциплінарної магістерської програми з публічної історії, УКУ

Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо»

18:00 – 19:30 Показ короткометражних документальних фільмів від учасників Школи «Скарб солідарності»

19:30 Оголошення переможців конкурсу короткометражок, завершення фестивалю.