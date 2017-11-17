Завтра стартує перший Фестиваль документального кіно «Скарб Солідарності» (програма)
Два дні, 18-19 листопада, в конференц-залі філософсько-богословського факультету Українського католицького університету буде відбуватися Фестиваль документального кіно «Скарб Солідарності». Захід такого масштабу вперше відбудеться у місті Лева.
Організатор – Центр думки Івана Павла ІІ (Варшава) та Український Католицьким Університет (Львів).
У програмі: покази фільмів, дискусії за участю цікавих особистостей та конкурс короткометражок. Наприкінці фестивалю, 19 листопада, журі обере найкращу з представлених, яка й отримає головну нагороду.
Вхід вільний!
Програма фестивалю
18 листопада, субота
16:00 – 16:30 Показ фільму «Батько, Син і Друг, єдність і солідарність” (“Ojciec, Syn i Przyjaciel – pojednanie po Solidarności»), режисер Кароль Василевський
16:30 – 17:30 Показ фільму «Почуйте мій крик» (“Usłyszcie mój krzyk”), режисер Матей Дриґас
17:45 – 19:00 Відкрита дискусія «Мистецтво і Солідарність: вплив мистецтва на суспільні процеси & вплив суспільних процесів на мистецтво».
Модератор: Андрій Курочка, керівник Галереї сучасного мистецтва УКУ
До участі запрошено:
Роман Зілінко, митець, Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові
Кароль Василевський, режисер, незалежне студіо кіно ZeroStudio
Лев Скоп, український мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець
19:00 – 19:15 Перерва на каву
19.15 – 21.30 Показ фільму «Жінки Майдану», режисер Петро Дідула
19 листопада, неділя
14:00 – 16:00 Показ фільму «Жіноча Солідарність» (“Solidarność według kobiet”) , режисери Марта Дзідо, Пьотр Шлівовський
16:00 – 16:15 Перерва на каву
16:15 – 17:30 Дискусія «Трансформація суспільства і Солідарність»
До участі запрошено:
о. Михайло Димид, доктор богослов’я, доцент кафедри пасторального богослов’я ФБФ УКУ, один з капеланів Майдану
Міхал Лучевський, директор Центру думки Івана Павла ІІ, м. Варшава
Юрій Підлісний, керівник програми «Етика-Політика-Економіка», доктор філософії, заступник голови Львівської облдержадміністрації (2014-2016)
Володимир Склокін, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії України, координатор міждисциплінарної магістерської програми з публічної історії, УКУ
Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо»
18:00 – 19:30 Показ короткометражних документальних фільмів від учасників Школи «Скарб солідарності»
19:30 Оголошення переможців конкурсу короткометражок, завершення фестивалю.