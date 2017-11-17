Затверджено зміни до переліку місць паркування у Львові

За проект ухвали «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.01.2011 р. № 120 «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова» проголосувало 44 депутати.

«До департаменту економічного розвитку надійшли листи суб’єктів господарювання щодо внесення змін до переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів. Зміни пропонуються в частині облаштування нових майданчиків для паркування транспортних засобів», – розповів Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку ЛМР.

Ухвала доповнює перелік ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів, такими земельними ділянками:

– просп. Свободи, 13;

– пл. Князя Святослава, 9;

– вул. Під Голоском, 2;

Також на пропозицію управління транспорту ЛМР вилучено наступні майданчики для паркування з переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів:

– вул. Ак. Гнатюка, 6 (21 паркомісце) – у зв’язку з забудовою зони паркування;

– вул. Дудаєва (20 паркомісць) – у зв’язку з забороною паркування згідно з дорожніми знаками;

– вул. І. Тиктора (11 паркомісць) – у зв’язку з недостатньою шириною вулиці;

– вул. Михальчука (8 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

– вул. Л. Курбаса (7 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

– вул. Сербська (7 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

– вул. Підкови, 1 (23 паркомісця) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

– вул. Арсенальська, 3 (6 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

– вул. Л. Курбаса (5 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;

– вул. Наливайка, 6 (5 паркомісць) – вилучення зі службового паркування з подальшим облаштуванням зони для платного паркування.