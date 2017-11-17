Художник зі Львова став «Ілюстратором майбутнього» у США
18-річний Максим Поліщук, який зараз живе у США, переміг у міжнародному конкурсі імені Лафайєта Рональда Хаббарда
Тепер його роботи опублікують у періодичному виданні конкурсу.
Крім того, хлопець зможе протягом тижня удосконалювати свої вміння в Голлівуді.
У конкурсі перемогли також молоді художники з Вермонта та Флориди.
Максим Поліщук родом зі Львова, однак зараз мешкає у США. Тут він вивчає політологію та міжнародні відносини в Університеті Лойола у Чикаго.
Хлопець захопився ілюстрацією, коли читав Джона Толкіна та Джоан Роулінг. Читаючи книги, він намагався відтворити події на папері.