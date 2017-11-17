В платіжках за комуналку незабаром з’явиться абонплата

Вже через півроку українцям доведеться платити абонплату за воду та опалення

За електрику, газ та вивезення сміття поки що нараховуватимуть по факту споживання послуги.

За отримані гроші Кабмін планує проводити ремонт мереж. Абонплату за воду споживачі платитимуть не лише під час опалювального сезону, а протягом року.

Про розмір цієї суми поки що не говорять. Проте відомо, що вартість води та тепла зменшаться саме на розмір абонплати.

Однак експерти вже пояснюють, що від таких змін постраждають ті люди, які мало користуються водою.

Нагадаємо, новий закон про житлово-комунальні послуги передбачає, що з 1 січня 2019 року українцям нараховуватимуть пеню за невчасно оплачену комуналку. Штрафи будуть нараховувати за кожний протермінований день.