У програмі «Львів науковий» хочуть передбачать стипендії для найкращих львівських студентів

У програму «Львів науковий» внесуть зміни та передбачать премії з бюджету міста для найкращих студентів

Таку ініціативу озвучив міський голова Львова Андрій Садовий під час інавгурації нового студентського мера, який став позаштатним радником міського голови Львова, Олександра Николяка.

Програма «Львів науковий» зараз передбачає 10 премій по 25 тис грн найкращим науковцям, а також премії на проведення наукових заходів. З наступного року такі премії зможуть отримувати також студенти, які запропонують свої цікаві проекти.

«У нас є програма підтримки для молодих науковців в рамках «Львів науковий». Ми виділяємо кошти для науковців, які показують хороші результати. Думаю, що можна в рамках цього проекту зробити ще додаток у плані підтримки молодих науковців-студентів, які навчаються, мають цікаві ідеї, чи стартапи. Премії по 25 тис грн, на конкурсних засадах. Думаю, треба попробувати, щоб у наступному бюджетному році на такі премії могли претендувати студенти. Не лише молоді науковці, які вже закінчили університет. Якщо будуть цікаві ідеї, ми готові це підтримувати. Тому треба доопрацювати положення «Львів науковий», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, сьогодні в мерії відбулась інавгурація нового студентського мера Львова. Він отримав посвідчення позаштатного радника міського голови.

Студентський мер 2017 року Руслан Сагановський отримав від мера Львова подяку за роботу – пам’ятну монету Короля Данила Галицького. А новий студентський мер Олександр Николяк озвучив свою програму роботи на рік.