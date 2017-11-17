У Мостиському районі рятувальники витягнули собаку з колодязя (фото)

17 листопада о 09:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Тщенець Мостиського району в колодязь потрапив собака й не може самостійно вибратися. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

До місця виклику виїхало пожежно-рятувальне відділення 26 Державної пожежно-рятувальної частини м. Мостиська. Прибувши на місце виклику, виявили, що в колодязі на глибині близько 8 метрів, по голову в воді, перебуває собака. За допомогою драбини та рятувальної мотузки один із рятувальників спустився в колодязь до собаки та підняв його на поверхню, де передав власниками. Медичної допомоги собака не потребував.