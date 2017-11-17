У Львові відбудуться реколекції для служителів спільнот із сестрою Ліджі Пайяпілі (програма)

3 грудня з 09:00 до 20:00, у приміщенні Українського Католицького Університету (вул. Свенціцького, 17), відбудуться реколекції для служителів спільнот зі сестрою Ліджі Пайяпілі. Про це інформує сайт velychlviv.com.

Життя сестри Ліджі Пайяпілі повне парадоксів. Вона народилася в індійській багатодітній сім’ї католиків, тоді як у країні домінує індуїзм. Вона приїхала в Київ розбудовувати монашу спільноту свого згромадження, не знаючи української мови, вперше виїжджаючи за кордон. Вона перемогла туберкульоз кісток тоді, коли вже майже рік не могла звестися з ліжка, а лікарі дивувалися, чому хвора досі жива… Зараз сестра Ліджі живе на Закарпатті, в маленькому селі Павшино. Уже багато років у монастир до сестри Ліджі приїжджають хворі та немічні на молитву і по допомогу. Сестра отримала від Господа дар зцілення і саме за її молитвами багато людей отримали оздоровлення від своїх недуг і хвороб.

У програмі:

– Літургія;

– молитва прослави;

– конференції;

– молитва за зцілення;

– свідчення місіонерів з Школи слуг Духа з Кракова

Реєстрація БЕЗ ОБІДУ:

до 23 листопада – 30 грн.

з 24 листопада – до 29 листопада – 50 грн.

з 30 листопада до 1 грудня – 70 грн.

Реєстрація З ОБІДОМ:

до 23 листопада – 65 грн.

з 24 листопада – до 29 листопада – 85 грн.

з 30 листопада до 1 грудня – (реєстрація лише без обіду – 70 грн.)

Для реєстрації потрібно :

1) Заповнити електронну анкету –> https://goo.gl/cXXKZ2

2) Переказати оплату протягом 3 днів потрібно на карту: 5168 7556 3310 3490 – Андрушків Андрій.

3) Після цього потрібно скинути фотографію чека на скриньку akhudzik@gmail.com

Також ви можете занести готівку у крамницю «Назарет» (вул.Театральна біля Гарнізонного храму Свв. Петра і Павла)

* Якщо після заповнення анкети, протягом 3 днів не будуть виконані 2 та 3 кроки, ваша анкета автоматично видаляється.

Якщо ви виконали ці умови, то протягом декількох днів вам прийде відповідь про успішну реєстрацію.

Після реєстрації коштів не повертають.