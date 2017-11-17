Студентський мер Львова сьогодні став позаштатним радником міського голови

Міський голова Львова Андрій Садовий вручив студентському меру посвідчення позаштатного радника міського голови, а студентському меру 2017 року, Руслану Сагановському – монету Короля Данила Галицького.

«Я хотів би, щоб у нас в межах один раз в місяць були заплановані робочі зустрічі. І під час робочих зустрічей ви могли б зі мною проговорити ті питання, які потрібно», – зазначив Андрій Садовий.

«Наша цьогорічна робота буде збудована так, що, в першу чергу, будемо звертати увагу на аспекти соціально-правового напрямку. Наші цьогорічні заходи будуть спрямовані на організацію певних форумів, круглих столів та конференцій, на яких ми будемо збиратися з органами самоврядування, запрошуватимемо експертів з вищої освіти і, власне, будемо говорити за ті певні правки, зміни, які ми зможемо зініціювати, запровадити для того, щоб можна було змінити закон на кращий. Також ми вважаємо, що перед нами стоїть дуже перспективне завдання – це працевлаштування студентів. Бізнес і підприємці бояться брати на роботу тих кваліфікованих, молодих, випускників, які лише закінчили університет. Наше завдання – створити діалог з бізнесовим середовищем, аби вони не боялися брати на роботу випускників. Також у нас буде таке Товариство, яке займатиметься в правовому руслі відстежуванням діяльності студентських само врядувань», – зазначив Олександр Николяк, новообраний студентський мер Львова.

Він розповів, що два найбільші заплановані заходи на наступний рік – це регіональний форум студентства навесні, а також Всеукраїнський з’їзд ОСС (органів студентського самоврядування) у Львові, основною тезою якого будуть зміни в системі освіти.

«Це буде те середовище, де ми обговоримо, запропонуємо певні правки до Закону України вже на 2018 рік і зберемо ті пропозиції, подамо в Комітет на розгляд», – сказав він.

Довідка. Николяк Олександр Тарасович народився 20.09.1994 р. Заступник голови профспілкового комітету студентів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка».

Від 2016 року є студентом Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка». Також є студентом 5-го курсу Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», має диплом бакалавра за спеціальністю «комп’ютерні науки» Національного університету «Львівська політехніка».

Активіст Колегії та профбюро студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка», заступник голови Колегії і профкому студентів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка». Був керівником медіа-відділу всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національний студентський союз»; головою організаційного комітету традиційного щорічного фестивалю «Весна політехніки», головою Колегії студентів Національного університету «Львівська політехніка».