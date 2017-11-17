Річку Вишниця «загнали» в трубу, щоб вона не розмивала підземних пустот

Станом на 17 листопада у Дрогобицькому районі завершили роботи з прокладання труби на місці карстового провалля в руслі річки Вишниця, що протікає неподалік автодороги Дрогобич-Трускавець. Про це інформує Дрогобицька районна державна адміністрація.

Води річки відвели в трубу, тим самим зупинивши її потрапляння під землю та небезпеку розмивання підземних пустот на місці карстового провалля.

Стан проведення робіт сьогодні проінспектували фахівці сектору цивільного захисту райдержадміністрації та управління водного господарства. Висновки обстеження разом із фотоматеріалами подані до облдержадміністрації.

Відповідно до рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, після прокладення труби місце карстового провалля в руслі річка Вишниця засипали утворене інертним матеріалом (глиною) та провели руслоочисні роботи на річці для швидшого проходження води. Роботи, метою яких було не допустити потрапляння води у шахти, проводили працівники управління водного господарства.

Нагадаємо, на місці карстового провалля, яке утворилося неподалік автодороги Дрогобич-Трускавець, прокладали трубу діаметром 1 м в руслі річки Вишниця. Це робили для того, щоб вода з річки не потрапляла у провалля та не розмивала підземні пустоти, спричиняючи подальші обвали, а проходила через прокладену трубу у своє наземне русло.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Стебнику стався обвал на місці карстової пустоти в зоні розробок Полімінералу.

Читайте також: ЛОДА гальмує оцінку стану дороги Трускавець – Дрогобич