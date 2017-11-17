Працівників газети «Ратуша» можуть залишити без зарплат за листопад і грудень

У травні цього року, згідно з постановою Кабміну, були підвищені базові ставки працівників ЛКП і службовців установ місцевого самоврядування. Дія поставнови мала б поширюватись і на працівників львівської міської комунальної газети «Ратуша». Підвищення зарплат задекларували, однак додаткових коштів на нього не виділяли. Відтак у редакції вирішили брати кошти на підвищення на травень, червень, липень, серпень, вересень і жовтень із зарплат за листопад і грудень.

«Ми брали кошти з цих двох місяців і кидали на підвищення ставок. І коли підійшли виплати за листопад – кошти закінчились. Нема коштів ні на виплату зарплат, ні на сплату податків. Ми подались на додаткове фінансування міста», – пояснює «Львівській газеті» головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв.

На виплату зарплат і сплату податків редакції забракло 171 тисячу гривень. За дофінансуванням вона звернулась до бюджетної комісії Львівської міської ради. Виділення коштів погодив головний розпорядник коштів адміністрації міського голови. Однак сьогодні питання про дофінансування «Ратуші» виконком міської ради не погодив.

«Маємо ситуацію, коли комунальне підприємство, будучи комунальним, не виконує першочергового свого зобов’язання перед громадою міста – публічність діяльності. На жаль, підприємство, яке використовує чималі бюджетні кошти, вчиняє порушення у своїй діяльності та жодним чином не має наміру їх виправляти чи уникати», – пояснив позицію чиновників під час засідання виконанчого комітету міськради в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

Тим часом у «Ратуші кажуть, від аудиту не відмовлялись. Більше того, в редакції відбувалась інвентаризація, яку проводив начальник відділу аудиту – Олег Дроздов. Є документи, які це засвідчують. За словами Миколи Сав’єльєва, гроші не виділили, оскільки Андрію Івановичу не подобається газета «Ратуша», яка критикує і його діяльність.

Питання виплати зарплат працівникам «Ратуші» розглянуть ще раз, на засіданні виконкому, яке відбудеться наступної п’ятниці.