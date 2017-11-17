На Яворівщині в ДТП загинув велосипедист

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 листопада близько 18.40 в селі Глиниці Яворівського району.

Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «BMW-5», 22-річний мешканець Яворівського району, наїхав на велосипедиста, 57-річного жителя цього ж району, який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.