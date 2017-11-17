На пилорамі в Раві-Руській загинув 47-річний чоловік

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Жовківське відділення поліції 16 листопада надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги про те, що у місті Рава Руська на території деревообробного підприємства загинув чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 47-річний мешканець одного з сіл Жовківського району, працював на деревообробному верстаті. З верстату вилетів брусок і влучив чоловікові в голову, завдавши йому травму, несумісну з життям.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, призначено низку експертиз, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.