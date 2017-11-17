На Львівщині браконьєри вбили двох косуль (фото)

Учора, 16 листопада, близько 21.00 у Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік села Полуничка на території мисливських угідь лунають постріли.

Виїхавши на місце події, неподалік села Шейноги Радехівського району, група реагування патрульної поліції виявила чотирьох чоловіків у автомобілі «Вольво 740». Один із них намагався втекти з місця події, проте правоохоронці його наздогнати.

У транспортному засобі поліцейські виявили та вилучили два прилади нічного бачення (тепловізори) та мисливську нарізну вогнепальну зброю, на яку чоловіки мали відповідні дозволи.

Згодом на території лісництва правоохоронці знайшли двох мертвих косуль із вогнепальними пораненнями.

Поліцейські встановили особи зловмисників – двох львів’ян і двох мешканців району віком від 33 до 41 року.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Триває розслідування.

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