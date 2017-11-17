На Левандівці створять центр денного перебування осіб з інвалідністю

Під час учорашньої сесії ЛМР депутати проголосували за надання комунальній реабілітаційній установі змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело» в оренду нежитлових приміщень на вул. Роксоляни, 23. Там планують створити центр денного перебування осіб з інвалідністю. Відповідну ухвалу підтримали 53 депутати.

Як зазначили в управлінні комунальної власності ЛМР, в оренду надано нежитлові приміщення 1-го поверху під індексами 99-1, 99-2, 99-3, 99-4, 99-5, загальною площею 32,8 кв. м на вул. Роксоляни, 23. Термін оренди – 2 роки 364 дні. Ці приміщення є на балансі ЛКП «Левандівка», вони вільні й ніхто їх не використовує.

«Плануємо створювати такі центри в кожному районі. Перший ми відкрили на Дністерській, наступний на початку року будемо відкривати на Кирилівській, і на Роксоляни – вже буде третій. Це філії «Джерела», які наближені до споживача», – розповіла начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.