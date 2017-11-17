Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

Кабмін керується в першу чергу тим, що аналогічний порядок проїзду діє у більшості європейських країн.

У постанові йдеться про те, що: «перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 «Круговий рух», надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу».

Крім цієї зміни, існує ще одна, котра якраз регулює порядок в’їзду на такі перехрестя. У п. 10.5 ПДД вказано: «Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.”

Додамо, що така норма була прописана вже у змінах Закону України «Про дорожній рух». Тепер вона остаточно входить у дію.