Гривня змінить дизайн
З часом планують оновити купюри усіх номіналів
Як розповів директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, нещодавно взялися за зміну дизайну банкнот великих номіналів, повідомляє ТСН.
“Ми недавно почали проводити зміну дизайну банкнот великих номіналів: 100 гривень зразка 2014 року і 500 гривень зразка 2015 року. Ми працюємо над оновленням дизайну всього ряду банкнот”,- сказав Зайвенко.
Він також наголосив, що Нацбанк робить повідомлення, коли новий дизайн входить в обіг.