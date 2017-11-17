Екоінспектори виявили причину забруднення річки Миклашівка

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції у Львівській області провели лабораторні аналізи відібраних проб води з річки Миклашівка на території Пустомитівського району та м. Винники

За підсумками вимірювань встановлено:

до погіршення якісного стану річки Миклашівка призвело надходження забрудненої води з колодязя дощової каналізації у м. Винники. Погіршення стану води спричинили високі концентрації заліза та марганцю, органічних та мінеральних речовин (ХСК). Високий вміст забруднюючих речовин у річці спричинив зниження розчиненого кисню.

По руслу річки також спостерігається збільшення завислих речовин, які осіли на берегах у вигляді осаду гідроксиду заліза. У зв’язку з цим протягом тривалого часу річка Миклашівка може набувати неприродного забарвлення.