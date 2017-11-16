Завтра в бібліотеці на площі Ринок – «Чотири сезони падолисту»

Осінньо-містичний перфоменс «Чотири сезони падолисту» відбудеться у п'ятницю, 17 листопада, о 18:00 у читальному залі Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (площа Ринок, 9)

Участі у заході візьмуть поетеси Уляна Дудок, Наталія Матолінець, Олена Кіс, Надія Пішаківська.

Уляна Дудок − Мацько Уляна Володимирівна (за паспортом, дівоче прізвище залишилося псевдонімом). Працює у сфері зв’язків з громадськістю. Дипломант літературного конкурсу «Гранослов-2001», учасник Всеукраїнської наради молодих літераторів (Коктебель, 2005). Автор збірок поезій «Для тебе» (2005), «Гранатовий перстень» (2007), інтернет-видання www.lady-tour.com.ua (2010). Член Національної Спілки письменників України.

Наталія Матолінець – авторка поетичних збірок, учасниця фестивалів «Форум видавців», «Книжковий арсенал», «LiTerra», «Авалгард», «Книжкова толока» та багатьох інших.У червні 2017 ця львівська письменниця здобула ІІ премію конкурсу «Коронація слова 2017» у номінації Романи за твір «Гессі».

Олена Кіс − мистецтвознавець, арт-критик і поет, завідувачка відділу графіки Національного музею ім. Андрея Шептицького у Львові.

Надія Пішаківська − поетеса, авторка збірки «Кульпарків на шахівниці», 2002, лауреатка премії Б. І. Антонича «Привітання життя» (диплом І ступеня).