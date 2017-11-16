За торгівлю українками за кордоном львів’янин може сісти на 12 років
За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 66-річного львів’янина, який намагався відправити до Німеччини трьох дівчат для сексуальної експлуатації. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.
Львів’янин вербував молодих дівчат, переважно переселенок зі сходу України, оскільки достовірно знав, що вони опинились у складних життєвих обставинах – без постійного місця проживання, заробітку, потребі фінансово допомагати рідним тощо. На новій «роботі» чоловік обіцяв високу заробітну плату, комфортні умови проживання та безпеку.
Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 128 тис грн застави, яку сплачено.
Санкція ч.2 ст.149 ККУ «торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.