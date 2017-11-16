За торгівлю українками за кордоном львів’янин може сісти на 12 років

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно львів’янина, який намагався торгувати українськими дівчатами за кордоном

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 66-річного львів’янина, який намагався відправити до Німеччини трьох дівчат для сексуальної експлуатації. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Львів’янин вербував молодих дівчат, переважно переселенок зі сходу України, оскільки достовірно знав, що вони опинились у складних життєвих обставинах – без постійного місця проживання, заробітку, потребі фінансово допомагати рідним тощо. На новій «роботі» чоловік обіцяв високу заробітну плату, комфортні умови проживання та безпеку.

Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 128 тис грн застави, яку сплачено.

Санкція ч.2 ст.149 ККУ «торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.