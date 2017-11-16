У Львові затвердили Програму «Дитячий тренер»

Програму створено для розвитку та популяризації фізичної культури та спорту у м. Львові, підтримки талановитих спортивних тренерів, які працюють із дітьми та молоддю.

Програма «Дитячий тренер» на 2018-2020 роки – це конкурс на здобуття одноразової грошової винагороди спортивними тренерами з офіційно визнаних в Україні видів спорту, які працюють із дітьми та молоддю віком до 18 років на території Львова.

Дитячий тренер – це спеціаліст з викладання фізичної культури та певного виду спорту, який проводить навчально-тренувальну роботу, скеровану на виховання та вдосконалення майстерності дітей та юнацтва віком до 18 років. На здобуття одноразових грошових винагород можуть бути висунуті кандидатури тренерів зі спортивних федерацій, спортивних клубів, спортивних організацій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова з усіх видів спорту, офіційно визнаних в Україні.

Переможців визначає конкурсна комісія, утвореною наказом начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики відповідно до критеріїв Програми.