У Львові водій легковика травмував дівчину на пішохідному переході

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 листопада близько 21.00 на перехресті вулиці Липинського та проспекту Чорновола у Львові

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «Шкода Суперб», 27-річний львів’янин, на пішохідному переході наїхав на 19-річну мешканку Львова.

Дівчину госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом «частковий розрив акроміально-ключичного зчленування зліва».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.