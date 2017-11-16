У Дрогобицькому районі зіткнулися два рейсові автобуси

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 листопада, о 8.37 на автодорозі Дрогобич – Стрий у селі Гаї Дрогобицького району. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій рейсового автобуса зі сполученням «Стрий – Дрогобич», 28-річний мешканець Дрогобицького району, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та зіткнувся з рейсовим автобусом «Трускавець – Коблево», який рухався попереду в тому самому напрямку, під керуванням 52-річного мешканця Дрогобича.

Унаслідок автопригоди пасажирка одного з автобусів, 31-річна стриянка, звернулася по медичну допомогу. Медики діагностували в неї черепно-мозкову травму.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.