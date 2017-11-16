У «Сенсотеці» проведуть тренінг «Основи самопрезентації»

У неділю, 19 листопада, о 13:00 Сенсотека та Ганна Гавриш запрошують навчитися основ самопрезентації – навички, необхідної кожному, хто взаємодіє з людьми

Тренінг відбудеться у Сенсотеці за адресою вул. Уласа Самчука, 22 у Стрийському парку.

Ганна Гавриш – засновниця та провідна тренерка Майстерні успішних комунікацій (Київ), медіаконсультант. Із 17 років працює викладачем акторської майстерності. Консультує в темах ораторського мистецтва та комунікації.

Організатори події – ГО «Інститут українських студій».

Захід є іnclusive-friendly, тобто відкритим для людей різного віку, рівня підготовки, а також людей з інвалідністю.