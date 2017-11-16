Потрібно виділити по 500 тис. грн на кожну РА на пандуси і підйомники для «візочників», – Дідух

У бюджеті-2018потрібно закласти окремою стрічкою по 500 тис грн для кожної районної адміністрації Львова на встановлення пандусів та підйомників для користування людей, що прикуті до інвалідних візків

Із такою пропозицією виступив депутат фракції «Народний контроль» Михайло Дідух під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради 16 листопада. У своєму запиті він закликав міського голову дати протокольне доручення профільним службам напрацювати адресну програму для людей з інвалідністю та передбачити кошти на її реалізацію.

«Основна частина будинків у Львові зведені ще за радянських часів. Здебільшого вони не оснащені засобами для комфортного пересування маломобільних груп населення. Проблему можна вирішити через напрацювання адресної програми ще до нового року. Я пропоную вже у 2018 році закласти окремою стрічкою у бюджеті по 500 тисяч гривень на районні адміністрації для встановлення пандусів та підйомників для «віз очників». А у 2018-2019 роках працювати над організацією безбар’єрності на вулицях міста, щоб маломобільні групи стали повноцінними учасникам суспільного життя», – пояснив Михайло Дідух.