Потрібно виділити по 500 тис. грн на кожну РА на пандуси і підйомники для «візочників», – Дідух
Із такою пропозицією виступив депутат фракції «Народний контроль» Михайло Дідух під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради 16 листопада. У своєму запиті він закликав міського голову дати протокольне доручення профільним службам напрацювати адресну програму для людей з інвалідністю та передбачити кошти на її реалізацію.
«Основна частина будинків у Львові зведені ще за радянських часів. Здебільшого вони не оснащені засобами для комфортного пересування маломобільних груп населення. Проблему можна вирішити через напрацювання адресної програми ще до нового року. Я пропоную вже у 2018 році закласти окремою стрічкою у бюджеті по 500 тисяч гривень на районні адміністрації для встановлення пандусів та підйомників для «віз очників». А у 2018-2019 роках працювати над організацією безбар’єрності на вулицях міста, щоб маломобільні групи стали повноцінними учасникам суспільного життя», – пояснив Михайло Дідух.