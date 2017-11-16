THE OSCAR WILD або Дика ніжність, яка зробить Твої вуха щасливими

Гурт THEOSCARWILD. Їх не варто плутати з письменником Оскаром Вайлдом, хоча це дуже просто, достатньо добавити єдину літеру Е , і вийде ОscarWild е

Їх краще асоціювати з диким лісом «wild», де бродить Оскар Гольст (екс-псевдонім вокаліста Павла Пігури) з гітаристом Віталієм Сичаком (який і запропонував забрати пікантну літеру Е, позбавивши аналогії з естетом та майстром епатажу Оскаром Вайлдом). Хоча програма «Дика ніжність» у їхньому доробку вже є.

У них позаду Х-Фактор, а попереду пошук власного стилю та продюсера. До Меладзе хлопці не хочуть, бо як колись той їм сказав: «Ви осінні хлопці, а я люблю весну», ну, і звісно хлопці аж ніяк не нагадують Віру Брєжнєву.

Однак, маючи в арсеналі потужний вокал і добірку авторських пісень, що тягне на повноцінний альбом, хлопці досі не на хвилі популярності. Про це, та не тільки, гурт THE OSCAR WILD розповів у студії Радіо FM Галичина.

«Зробимо твої вуха щасливими»

Гасло гурту звучить виключно «Ми зробимо Твої вуха щасливими!», але ми стараємось фантазувати на цю тему і обігравати його. Вуха – це основний рецептор, який приймає вібрації і потім він розходиться по всьому тілу і душі.

Двобій між сover version і авторськими творами

Правда така, що ми насправді пишемо багато власних пісень. Але cover, у нашій творчості, ми теж можемо назвати нашими дітищами: у них ми змінюємо все, що можна змінити. На основі всесвітньовідомого хіта теж виявляється наша креативність. Хоча, зараз, не знаємо на щастя чи на жаль, cover композиції є актуальнішими ніж авторські пісні. З cover головне пам’ятати правило: довго не засиджуватись на них, бо вони вже приїлися. Зараз у нас достатньо авторського матеріалу для запису першого альбому. Пісні, до речі, україномовні.

Про внутрішні квоти та фірмову музику

Пісні у нас, як ми вже сказали, україномовні. Це не бажання догодити мовним квотам, а перш-за-все бажання творити фірмову музику, фірмове аранжування, фірмовий звук. Для нас фірмова музика – це складне модернове звучання. На щастя, примітивізм з музики виходить.

Про натхнення, яке можна вловити навіть на кухні

Пісня «Маяк», де є слова: «Маяк вона розпалила на кухонному столі» народилась просто на кухні, ми сиділи і хтось каже: «дай сигарету», а я взяв і продовжив: «а ти забери всі гострі предмети», і все, швидко записали в телефон, і є нова пісня.

Про власний стиль

Ми ще формуємо стиль нашої музики, зараз він ще не конкретний, не чіткий і не спрямований в одне русло. Хочеться десь і фанку і джазу в свою музику вкласти. І класику, і хіп-хоп, і щоб лірика була

Про тих, хто НЕ вливає на творчість

Наталя Могилевська, і то не факт, враховуючи її останній виток творчості. Але судячи з її досвіду «Танці з зірками», нам треба трохи приборкати наші рухи, а то ми на сцені рухаємось якось лірично спонтанно.

Про життя у Києві

В Києві, можливо, не так комфортно, як у Львові – мистецькій столиці. У Львові є невмирущий дух творчості, а в Києві більше прагматизму і все сконцентровано на монетизацію творчості.

Про пісню «Жива», що так і не стала саундтреком до однойменного фільму

В період зйомок фільму Тараса Химича «Жива» потрібен був саундтрек. Зі мною зв’язалися і запропонували співпрацю. А це був час 7-го сезону Х-Фатору, все довкола сумбурно, багато роботи, але ми взялися за цю роботу, написали пісню, але… на один день спізнилися. І пісня залишилась поза конкурсом. Але ми її все одно любимо і співаємо на усіх своїх концертах.

Про життя без продюсера

Життя без продюсера чи життя з продюсером, нам поки немає з чим порівнювати, але ми не проти знайти таку «точку», щоб порівняти ці дві віхи життя.

Р. S. А поки потенційні продюсери мають шанс почути гурт THEOSCARWILD 26 листопада у Новояворівську у клубі «Лаванда». До речі, хлопці співають так, що справді вуха стають щасливими!