На Закарпатті знайшли неповнолітню дівчину, яку розшукували у Львові

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Закарпатській області, на лінію «102» надійшло повідомлення від невідомої жінки про те, що по вулиці Ярослава Мудрого в Мукачеві стоїть дівчина, яка незрозуміло поводиться.

На місце виїхали поліцейські, які з’ясували, що дівчина – неповнолітня. Сьогодні вранці вона приїхала зі Львова. Родичів і знайомих у Мукачеві не має. Також правоохоронці ювенальної превенції встановили, що дівчину того ж дня поліція Львова оголосила у розшук як безвісти зниклу.

Зараз неповнолітня школярка перебуває в притулку смт.Батєва, що на Берегівщині. ЇЇ життю та здоров’ю нічого не загрожує. Найближчим часом поліцейські доставлять 14-річну дівчину до Львова за місцем її проживання.