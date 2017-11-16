Львівський прикордонний загін запрошує на військову службу кінологів

Кінологічна служба Львівського прикордонного загону запрошує цивільну молодь на військову службу за контрактом на посади інспекторів прикордонної служби-інструкторів (кінологів)

Усіх, хто бажає служити Україні на державному кордоні пліч-о-пліч із надійним помічником зелених беретів – службовим собакою, хто готовий пройти спеціальне навчання (терміном 5 місяців) у Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби України (м. Великі Мости, Львівська область) та любить і розуміє прадавнього помічника людини, запрошуємо на військову службу, – йдеться в повідомленні прес-служби Львівського прикордонного загону.

Окрім передбачених законодавством України соціальних гарантій і пільг військовослужбовцям, персоналу, який проходить службу на кінологічних посадах виплачують додаткову 10-відсоткову надбавку до посадового окладу за роботу зі службовим собакою, також гарантується проходження служби в ДПСУ виключно на посадах інструкторів-кінологів, а після навчання в Кінологічному навчальному центрі випускники отримують диплом державного зразка (навчальний заклад акредитований Міністерством освіти і науки України).

Вимоги до кандидата – призовний вік (18-40 років), освіта не нижча за повну середню, придатний до військової служби за станом здоров’я та професійно-психологічними якостями.

Докладнішу інформацію можна отримати в Окремому регіональному центрі комплектування: м. Львів, вул. Личаківська, 74; тел.: (032) 239-00-68. Обов’язково наголосити про бажання проходити службу на посаді інспектора-кінолога на ділянці Львівського прикордонного загону.

Після прийому на службу за контрактом військовослужбовців прикордонного загону скерують на навчання за фахом у Кінологічний навчальний центр. Курси підготовки проводять двічі на рік, взимку та влітку.

Довідково. Нині на західному кордоні України службових собак прикордонників готують і залучають до служби за такими категоріями:

спеціальні: з них – щодо пошуку наркотичних речовин, або зброї (вибухівки), або тютюнових виробів;

розшукові: з них – щодо пошуку, переслідування, затримання та конвоювання людини (порушників кордону), як на зеленому кордоні так і у автомобільних транспортних засобах (залізничному транспорті) в пунктах пропуску через кордон.

У Держприкордонслужбі України для дресирування та застосування в охороні кордону використовують здебільшого собак мисливських порід, зокрема спанієлів, ягдтер’єрів, фокстер’єрів, лабрадорів усіх різновидів. Також незмінними помічниками прикордонників є німецькі, східноєвропейські та бельгійські (малінуа) вівчарки всіх різновидів.

Упродовж 2017 року на ділянці Львівського прикордонного загону за допомогою службових собак було затримано 20 порушників державного кордону, виявлено 60 кг наркотичних речовин, 70 одиниці зброї та 969 набоїв, а також контрабандних тютюнових виробів на загальну суму майже 2 млн гривень.