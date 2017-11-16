Львів’яни можуть долучитися до проекту «Миколай – онкохворим дітям»

Уже відтепер кожен охочий може доєднатися до творення свята для тих, хто бореться зі страшною хворобою. До 14 грудня 2017 року триватиме збір подарунків для діток – можна приносити солодощі, іграшки, книги, фрукти. Про це інформує Dyvensvit.org.

– Академічне душпастирство вже багато років на Свято Миколая відвідує сиротинці та інтернати, несучи довгоочікувану радість дітям, які позбавлені батьківської любові. Цьогоріч ми вирішили розширити коло допомоги і організувати свято для дітвори, яка, на превеликий жаль, опинилася в такій складній ситуації. Йтимемо в Чорнобильську лікарню. Щоб свято дітям запам’яталося, старатимемось зібрати цікаві подарунки, зокрема книжечки, яких вони спраглі. З нами будуть аніматори з нашого проекту «Думай!Дій! Твори!», тож ми також побавимося з дітками в різні ігри. Надалі ми плануємо ще ряд заходів для цих дітей, тому допомога і підтримка завжди важливі та потрібні, – розповіла співорганізатор та ініціатор акції Оксана Цюпка.

Тих, хто готовий допомогти влаштувати свято для вихованців дитячих будинків, інтернатів та онкохворої малечі, просять звертатися безпосередньо до Оксани Цюпки, за тел. +380987872911.