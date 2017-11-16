Львів’ян запрошують на публічне обговорення «Концепції електромобільності»

Сьогодні, 16 листопада, о 18.30 в антикафе Communa за адресою вул. Галицька, 1 відбудеться презентація та публічне обговорення «Концепції електромобільності»

«У Львові перевищені норми забруднення повітря. Згідно з дослідженнями, 96% усіх шкідливих речовин в повітрі міста продукують транспортні засоби з двигуном внутрішнього згорання. Тож вироблення концепції, а в подальшому й відповідних програм реалізації – не просто забаганка, а вимога, продиктована часом, спрямована покращити екологічну ситуацію для майбутніх поколінь», – зазначив організатор заходу Ростислав Васюта.

Захід організовує управління ІТ Львівської міської ради. Під час його проведення презентують концепцію електромобільності, а також відбудеться її обговорення, щоб можна було врахувати побажання громадськості.

Докладнішу інформацію можна дізнатись на facebook-сторінці події.