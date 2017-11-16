Львів планує придбати новий громадський транспорт до кінця наступного року

Сьогодні, під час засідання сесії депутати Львівської міської ради погодили участь ЛКП «Львівелектротранс», АТП-1, та «Львівавтодор» у проекті «Міський громадський транспорт України».

Передбачається, що з 200 млн євро кредиту, які для громадського транспорту України виділяє Європейський інвестиційний банк, 40 мільйонів євро будуть залучені на закупівлю нового громадського транспорту для Львова – 10 трамваїв та 120 автобусів, з яких – 60 великих та 60 – малих, а також на реконструкцію тролейбусних ліній та трамвайних колій у місті.

Як писала «Львівська газета» раніше, тендер на закупівлю транспорту відділ інвестицій ЛМР готовий провести у першій половині 2018 року, однак виділення коштів мало погодити Міністерство фінансів.

Нагадаємо, ще 12 квітня 2017 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком, за якою банк надає Україні 200 млн євро кредиту на оновлення та модернізацію громадського транспорту в 20 містах України. Термін субкредитів – до 22 роки, пільговий період – до п’ятьох років, відсоткова ставка – 1,5-2%.

У міській раді Львова кажуть, закупити транспорт планують до кінця 2018 року.