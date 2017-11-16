Кабмін затвердив Стратегію реформування лісової галузі

Документ, який наступні п’ять років буде дороговказом для реформування лісової галузі, розробило Державне агентство лісових ресурсів України. 7 листопада проект Стратегії Агентство представило громадськості, профільним міністерствам та відомствам у представництві Світового банку.

«Я дуже рада, що завдяки у тому числі і міжнародним проектам, ми спільно з Державним агентством лісових ресурсів активніше включаємося в цю тему і до нас все більше приходить розуміння нагальної необхідності реформування галузі (…), – перед презентацією Стратегії зазначила заступниця міністра агрополітики Ольга Трофімцева. – Сьогодні ми (Мінагро, – ЛГ) більше в ролі спостерігачів і будемо раді побачити презентації експертів».

Під час обговорення фахівці розкритикували проект реформування і рекомендували його доопрацювати. Мовляв, документ не відповідає статусу національної лісової стратегії та не має довгострокових рішень проблем лісового сектору.

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Попри це, питання «Про схвалення Стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року» вже цього тижня з’явилося в порядку денному уряду.

Це означає, що профільне міністерство – Міністерство агрополітики, внесло правки та затвердило проект Стратегії. Проте до вчорашнього засідання Кабінету Міністрів цей виправлений документ не бачили ані Держлісагентство, ані дотичні міністерства. Міністри голосували за прийняття Стратегії у «списку», тобто її затвердили без представлення та обговорення (у відео з 1:02:24).

До слова, на Урядовому порталі досі немає ані слова про затвердження Статегії реформування лісової галузі.

Чому цей документ виправляли та приймали в умовах секретності? Чому минулого тижня фахівцям та громадськості представлена Стратегія редакції Держлісагенства, а не Міністерства агрополітики? Чому виправлений Мінагрополітики документ без погодження з Держлісагентством, Мінекології, Мінекономіки та Мін’юстом «всліпу» протягнули через Кабмін? Про «підкилимні» ігри «Львівська газета» розкаже згодом…