Кабмін пропонує тимчасову реєстрацію для авто на єврономерах

Законопроект передбачає, що усі автомобілі на іноземній реєстрації, які заїхали в Україну більш, ніж на 90 днів, повинні ставати на облік у сервісних центрах МВС

Власники автомобілів матимуть 10 днів із дати в’їзду на територію України, щоб виконати цю умову.

Так в Кабміні сподіваються посилити відповідальність за правопорушення у дорожньо-транспортній сфері.

“Установити, що транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більш як на 90 днів, протягом десяти робочих днів з моменту такого ввезення підлягають державній реєстрації без зміни реєстраційних документів та номерних знаків країни їх реєстрації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”, – йдеться в проекті закону.

За словами ініціаторів закону, це допоможе створити реєстр таких машин в Україні, а отже при потребі притягнути власників до відповідальності. Зараз водії на авто з іноземною реєстрацією часто залишаються безкарними при створенні ДТП. Адже поліція не має даних про осіб, котрі володіють цими машинами. Така інформація є лише в базі Митної і Прикордонної служби. Зважаючи на те, що зазвичай на таких авто їздять саме українці, то покарати водія, який вчинив порушення на дорозі і втік з місця події, дуже важко. Тимчасова реєстрація в МВС допоможе правоохоронцям на випадок таких подій мати базу власників авто на іноземній реєстрації.

Важливо, що документ передбачає такі дії:

1) іноземець-нерезидент, який ввіз авто більше ніж на 90 днів, буде зобов’язаний пройти необхідні процедури згідно з міграційним законодавством;

2) українець повинен надати заяву про свою згоду зареєструвати авто на іноземця за своїм місцем проживання;

3) авто необхідно попередньо застрахувати в Україні на весь час його перебування;

4) буде створено Реєстр зареєстрованих авто на іноземних номерах і, таким чином, будь-яке авто, наприклад, на литовських, польських чи болгарських номерах, яке не потрапить до Реєстру, апріорі вважатиметься незареєстрованим, поліція може зупиняти і виписувати штраф за статтею 121 КОАП.

Нагадаємо, Литва серйозно взялася за авто, незаконно вивезені в Україну. Такі машини планують конфісковувати, а учасників шахрайських схем – карати.

За інформацією Державної фіскальної служби, в Україні незаконно перебуває понад 230 тисяч авто на єврономерах.