Через ремонт Личаківської два приміські маршрути змінили рух

На час ремонтних робіт на вулиці Личаківській, приміські автобусні маршрути № 217а та № 138 змінять свій рух. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Автобуси оминатимуть закриту ділянку дороги так:

– по маршруту № 217а: у напрямку від центру міста автобуси курсуватимуть по вул. Личаківській – вул. Мечникова – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська і далі за маршрутом.

У напрямку до центру міста: по вул.Личаківській – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська і далі за маршрутом.

– по маршруту № 138: у напрямкувід центру міста автобуси курсуватимуть по вул. Личаківській – вул. Мечникова – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська і далі за маршрутом.

У напрямку до центру міста: по вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська і далі за маршрутом.