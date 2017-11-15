Визначено переможців конкурсу навчальних проектів «Життя без сміття»

Конкурс організували департамент екології та природних ресурсів спільно з департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації. До участі в конкурсі було подано 44 проекти зі всієї області. Всі учасники, які подали роботи отримають сертифікати за участь, а переможці – цінні призи.

Найбільш актуальними проблемами, які висвітлювали учні у своїх проектах, були: забруднення населених пунктів місцевим населенням та шляхи їх вирішення, як повторно використовувати речі з пластику та перейняття досвіду у галузі вторинної переробки сировини у інших країн.

Конкурс «Життя без сміття», який відбувався уже вдруге засвідчив, що шкільна молодь не байдужа до природи та готова боротися за кожен її клаптик всіма можливими методами.

Цьогоріч переможцями конкурсу «Життя без сміття-2017» стали:

І місце – Грицак Юрій Степанович (13 років), Львівська лінгвістична гімназія, з навчальним проектом про переробку органічних харчових відходів зі шкільної їдальні за допомогою ефективних мікроорганізмів (ЕМ). У підсумку переробки отримано рідину, яку використовують для прочистки/дезінфекції каналізаційних труб, і компост, який можна передавати в агропідприємства регіону для підживлення ґрунту.

ІІ місце – Сопотницька Анастасія Володимирівна (15 років), Попелівський НВК І-ІІІ ст. Дрогобицького району, з проектом «Я обираю екосумку». У підсумку проекту в межах с. Попелі Дрогобицького району здійснено великий крок для розвитку свідомості місцевого населення, адже полотняні сумки можна використовувати а побуті неодноразово, на відміну від звичайних пластикових пакетів.

ІІІ місце – Демчина Наталія Романівна (14 років), ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Новий Яричів Кам’янка-Бузького району, з проектом про облагородження парку ХІХ століття. До роботи в парку долучилися не лише учні школи, а й всі охочі, а кошти для проведення робіт зібрали, здаючи макулатуру та склотару.