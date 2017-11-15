В Україні заснували стипендію імені Героїв Небесної Сотні

Спеціальні іменні стипендії призначатимуть лише найкращим молодим вченим та студентам.

Придумали її для того, щоб увіковічнити таким чином події Революції Гідності і, принагідно, вшанувати подвиг Героїв.

Загалом буде 50 академічних стипендій на честь 10 наймолодших Героїв, які полягли під час Революції. А також 25 на честь 5 Героїв для молодих вчених.

Призначатиме грошові відзнаки спеціальна конкурсна комісія. До неї увійдуть члени родин загиблих Героїв.

Виплачуватиме Кабмін їх щомісяця протягом навчального року.

З одного навчального закладу може бути запропонований лише один студент із кожної спеціальності. Умова – ця людина має мати активну громадянську позицію.

Натомість молодим вченим стипендії призначатимуть щороку до Дня гідності та свободи.

Нагадаємо, на початку листопада уряд підвищив студентам стипендії на 18%.