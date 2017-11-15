«Укрзалізниця» запровадить ще один поїзд до Холма

За новим графіком руху поїздів на 2017-2018 роки, що набуде чинності 10 грудня цього року, курсуватимуть цілорічно щоденно два поїзди у міжнародному сполученні «Здолбунів – Ковель – Холм» і «Ковель – Холм»

Із уведенням нового графіка руху в напрямку Холма відправлятиметься поїзд №751 «Здолбунів – Холм», що вирушатиме зі станції Здолбунів о 06:00. На шляху прямування поїзда передбачені зупинки на станціях: Рівне (06:15-06:23), Ківерці (07:18-07:25) та Ковель (08:23-08:37). У Холм (Республіка Польща) поїзд прибуватиме о 10:25 за місцевим часом.

Поїзд №753 сполученням «Ковель – Холм» вирушатиме зі станції Ковель о 15:17 і прибуватиме у Холм о 17:05 за місцевим часом.

Зворотно із Холма поїзд №754 сполученням «Холм – Ковель» вирушатиме о 10:55 (за місцевим часом) та прибуватиме у Ковель о 14:47 за київським часом.

Поїзд №752 сполученням «Холм – Здолбунів» вирушатиме із Холма о 17:35 за місцевим часом. На шляху прямування також передбачені зупинки на станціях: Ковель (21:28-21:40 – за київським часом), Ківерці (22:43-22:51), Рівне (23:46-23:53). У Здолбунів рейковий автобус №752/751 прибуватиме о 00:08.

Рейковий автобус моделі PESA 630М складається з двох вагонів II класу, загалом до послуг пасажирів 187 місць. У сполученні «Ковель – Холм» для ПКП Інтерсіті (Польща) передбачено 48 місць у першому вагоні, у сполученні «Холм – Ковель» – 88 місць першого вагона. Решта місць перебувають у системі продажу квитків Укрзалізниці. За такою ж квотою розподілено місця у поїзді сполученням «Здолбунів – Холм – Здолбунів». За необхідності, у касах ПКП Інтерсіті буде можливість оформити проїзні документи на інші місця через взаємодію польської та української систем резервування. Нумерація вагонів під час відправлення зі Здолбунова та Ковеля відбуватиметься з голови рейкового автобуса, із Холма – з хвоста поїзда.

Нагадаємо, що міжнародне залізничне сполучення між Ковелем та Холмом було запроваджене у червні 2017 року. У вересні цього року міжнародний маршрут рейкового автобуса продовжили до Здолбунова. За інформацією служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Львівська залізниця», заселеність поїзда у сполученні «Здолбунів – Холм» становить 100%, зворотно – 30-40%.

Вартість проїзду зі Здолбунова до Холма орієнтовно становить 354 грн, із Ковеля до Холма – орієнтовно 212 грн., оскільки регулюється коефіцієнтом залежно від дня тижня.