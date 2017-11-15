У вихідні не курсуватимуть трамваї трьох маршрутів

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на вихідних ремонтні бригади підприємства проводитимуть ремонт трамвайної колії на вул. І. Франка. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці І. Франка, 53 – 55, з 22.00 17 листопада і до ранку 20 листопада буде частково змінено рух трамвайних маршрутів № 8 та № 9. Трамваї ж маршрутів № 3, №4 та №5 на час проведення робіт не курсуватимуть.

«Маршрут № 8 курсуватиме від Академії Мистецтв до вул. Вернадського і в зворотному напрямку. Маршрут № 9 курсуватиме від зупинки «Залізничний вокзал» через вул. Руську, вул. Личаківську на Погулянку, а в зворотному напрямку – через вулицю вул. Дорошенка до кінцевої на «Залізничний вокзал», – повідомили у ЛКП «Львівелетротранс».