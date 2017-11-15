У соцзахисті порахували, хто отримає зимові субсидії

Управління соціального захисту населення завершило процес розрахунку «зимової субсидії». ЇЇ українці отримають разом з платіжкою за опалення, яка надійде споживачам у листопаді 2017 року. За жовтень її сума буде незначна з об’єктивних причин – жовтень є неповним опалювальним місяцем. У грудні надійде повідомлення про розмір субсидії на повний місяць. Про це інформує урядовий портал teplo.gov.ua.

На опалювальний період допомогу від Уряду на оплату комунальних послуг отримали 6,6 мільйона українських родин. З них – 5,8 млн. житлові субсидії і 800 тисяч субсидії на тверде паливо.

При розрахунку розміру субсидії на опалювальний сезон 2017/18рр. брали до уваги доходи громадян за I і II квартал 2017 року. Субсидію автоматично розрахували усім тим, кому у травні цього року допомогу було перепризначено на новий період – 2017-2018 рр.

Урядовий портал нагадує, тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги. Буде також компенсовано витрати на комунальні послуги за листопад у разі звернення за допомогою у грудні – протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду.

Громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад у вересні цього року, або пенсіонери, які припинили працювати, скажімо у жовтні цього року, і не мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу – пенсії. Для цього необхідно з Декларацією про доходи звернутися в управління соціального захисту населення і допомогу перерахують.