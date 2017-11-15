У Львові завтра танцюватимуть хіп-хоп наосліп

Завтра, 16 листопада, об 11.30 для людей з вадами зору та всіх охочих ГО «Граніт», УТОС та HIPHOP.SYHIV організували унікальну подію, «Хіп-хоп наосліп», яка відбудеться за адресою: вул. Січових Стрільців, 5.

«Як і в танцях, так і в житті з’являються нові ідеї, плани, а також щось нове, після чого хочеться реалізовувати це в житті. Ми будемо мотивувати людей втілювати свої ідеї в життя та розвиватися, а не сидіти на місці і жаліти себе. Ми зламаємо стереотип неповноцінності незрячих», – розповідає Софія Візняк, організаторка заходу.

Захід передбачає знайомство зі всіма учасниками та навчання танців у стилі хіп-хоп для усіх охочих – зрячих і незрячих.