У Львові відбудуться кастинги акторів. Як потрапити в кіно

19 та 20 листопада відбудеться кастинг-прослуховування львівських акторів для нових кінострічок

Кастинг-директорка й акторська агентка Алла Самойленко 19 та 20 листопада проведе кастинг-прослуховування львівських акторів для нових кінострічок. Про це інформує Lviv Film Commission.

Окрім цього, 20 листопада, в понеділок, Алла Самойленко також прочитає лекцію «Як потрапити в кіно?», в рамках якої поділиться практичними порадами побудови акторської кар’єри в Україні. До участі запрошують професійних акторів і початківців. Участь – безкоштовна. Обов’язкова реєстрація учасників – до суботи, 18 листопада, до 18:00: https://goo.gl/fNJy8Q.

Подія відбудеться за підтримки Львівської кіно комісії Lviv Film Commission, Leopolis Hall – Opera Passage / Опера Пасаж, YMCA Lviv та Львівського академічний театру ім. Леся Курбаса Les Kurbas Theatre.

Інші подробиці та програма лекції – на сайті film.lviv.ua