У Львові створять перший урбан-сад на території школи

У четвер, 16 листопада, о 13.00 відбудеться презентація першого у Львові шкільного урбан-саду «Зелене подвір’я» на території Львівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 69 (вул. Запорізька, 20)

Метою такого проекту є створення зони навчання та відпочинку, сприяння здоровому способу життя, а також виховання в дітей молодшого шкільного віку еко-культури. Учні школи вже посадили 13 грядок.

Через створення простору своїми руками діти навчаться розуміти, що вони можуть зробити важливий внесок у розвиток простору навколо себе і нести відповідальність за нього. На місці «сірого» шкільного двору може бути функціонально використаний сад. Проект сприятиме розвитку освіти та покращенню екологічної ситуації, зокрема збільшенню кількості та якості зелених зон у Львові.

«Зелене подвір’я» буде чудовим місцем відпочинку під час уроків і після занять. Урбан-сад також стане майданчиком для проведення «польових» уроків: природознавства – досліджувати та вирощувати рослини, трудового навчання – майструвати та лагодити грядки, образотворчого мистецтва – проводити зі школярами пленери.

Зеленою зоною користуватимуться і батьки: вони зможуть проводити там час із дітьми, а також матимуть місце, де зможуть почекати своїх дітей – це сприятиме спілкуванню з іншими батьками та об’єднанню громади. Тож новий майданчик для проведення вільного часу сприятиме поліпшенню відносин дітей і батьків.

Урбан-сад слугуватиме також майданчиком для різних заходів. Він стане майбутнім літнім майданчиком для ярмарків, виставок, фестивалів та навчання, сприятиме покращенню мікроклімату серед персоналу школи та стимулюватиме розвиток позитивної динаміки відносин місцевої громади та її об’єднання навколо чогось прекрасного та корисного.

«Ми очікуємо, що інші школи та культурні заклади міста доєднаються до цієї ініціативи та висловлять бажання створити схожі зелені зони», – зазначили ініціатори проекту.

Фотографії втілення проекту. Проект реалізовується ГО «За ЕКОрозвиток» та ЛСШ № 69 за фінансової підтримки Британської Ради (British Council), програми «Активні громадяни» (Active Citizens) та ГО «Інститут Суспільних Ініціатив».